Einsatz an der Liebigstraße in Moers Feuerwehr löscht brennendes Adventsgesteck

Aufmerksame Nachbarn haben am Samstag um 13.25 Uhr die Feuerwehr zur Liebigstraße in Moers-Vinn gerufen. In einer Wohnung im ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses schlug ein Heimrauchmelder Alarm, auf Klingel und Klopfzeichen reagierte jedoch niemand. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte befanden sich alle übrigen Bewohner der acht Wohneinheiten vor dem Gebäude in Sicherheit. Die Feuerwehr verschaffte sich Zugang zur betroffenen Wohnung und stellte unmittelbar eine Verrauchung fest. Ein Trupp unter Atemschutz konnte ein brennendes Adventsgesteck im Wohnzimmer als Ursache ausfindig machen. Die Mieter waren zu dieser Zeit nicht anwesend. Um eine Rauchausbreitung in den übrigen Teilen des Gebäudes zu verhindern, wurde ein Rauchschutzvorhang vor der betroffenen Wohneinheit installiert. Nach Abschluss der Löschmaßnahmen wurde ein Lüfter eingesetzt. Durch die installierten Rauchmelder und umsichtiges Handeln der Bewohner konnte Schlimmeres verhindert werden, so die Feuerwehr. Für die Einsatzdauer musste die Liebigstraße kurzfristig voll gesperrt werden, im Einsatz war der Löschzug Hauptwache mit zwei Fahrzeugen.