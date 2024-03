Tierischer Rettungseinsatz in Moers Feuerwehr bohrt für Katzen-Rettung Garagenwand auf

Mit einem Bohrer - ganz vorsichtig - hat die Feuerwehr in Moers eine Katze aus einer verzwickten Lage befreit. Diese war in einen nur etwa 15 Zentimeter breiten Spalt zwischen einer Garage und einem Haus gerutscht und dort eingeklemmt,wie die Feuerwehr am Freitag mitteilte. Da die Einsatzkräfte nicht anders herankamen, bohrten sie schließlich ein Loch in die Garagenwand. Vorsichtig hätten sie sich Stück für Stück mit einem Bohrhammer bis zum Kopf des Tieres vorgearbeitet, hieß es.