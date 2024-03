Brandherd wohl im Keller Feuer im Mehrfamilienhaus in Moers – Neun Verletzte

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Moers sind neun Menschen verletzt worden, darunter sechs Kinder. Die Feuerwehr war eigenen Angaben zufolge am Mittwochabend zu dem Brand in der Innenstadt gerufen worden. Beim Eintreffen sei dichter Rauch aus mehreren Etagen des Gebäudes gedrungen und mehrere Menschen hätten an einem Fenster in der zweiten Etage auf sich aufmerksam gemacht. Weil eine Flucht durch das stark verrauchte Treppenhaus nicht mehr möglich gewesen sei, habe man sechs Kinder und zwei Erwachsene über eine Drehleiter in Sicherheit gebracht. Sie wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht. Eine weitere Person habe sich zudem beim Fluchtversuch leicht verletzt. Die Bewohner der anderen Wohnungen konnten sich den Angaben zufolge selbst in Sicherheit bringen.