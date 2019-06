Moers : Klang und Film fangen Pulsschlag des Bergbaus ein

„Untertagemusik No. 3“ im Alten Landratsamt.

In der audiovisuellen Klangkomposition „Untertagemusik No. 3“ fangen Komponist und Schlagzeuger Frank Niehusmann sowie Kameramann Jochen Balke Bewegung und Atmosphäre des Steinkohlenbergbaus ein. In der Nacht von Samstag auf Sonntag bearbeitete Niehusmann im Alten Landratsamt sein elektronisches Schlagzeug, während Balke den Videofilm auf eine Leinwand im großen Saal warf. Damit wurde das frisch renovierte Gebäude neuer Spielort des Moers Festivals.

Niehusmann, der Klangkompositionen für Film, Fernsehen, Video, Radio und Theater schreibt, hat Maschinen 1000 Meter unter der Erdoberfläche aufgenommen, zum Beispiel von Dieselkatzen, Schrämmaschinen, Hydraulikschilden, Fördergurten oder Ankerschießern. Geräusche aus der Untertage-Arbeitswelt sammelte er 15 Jahre lang bis 2010, vor allem im Bergwerk Prosper-Haniel in Bottrop, um sie am Computer aufzubereiten und in einem „Geräuscharchiv“ abzuspeichern. Bei der „Untertagemusik“ ruft er mit seinem elektronischen Schlagzeug diese Sounddateien ab. Mit jedem Schlag entlockt er dem Computer ein Geräusch. So komponierte er die „Untertagemusik No. 1.“ und „No. 2“, sowie jetzt die „Untertagemusik No. 3“, die er zum Abschied vom deutschen Steinkohlenbergbau abschloss.