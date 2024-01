Neue Botschafterin für das Moers Festival Stadtmusikerin weiht die neue Residenz ein

Virginia Genta fand in jungen Jahren zur Musik. Die Multiinstrumentalistin spielt Saxofon, Flöte, Klarinette, Schlagzeug und Keyboard. Musikalisch habe sie sich dem „Spontanen“ verschrieben, immer auf der Suche nach neuen Wegen, sich auszudrücken. So will sie auch ihre Zeit als Improviser in Residence angehen: improvisierend. „Ich möchte interessante Musiker in die Stadt bringen, Konzerte geben und Projekte in den schönen Räumen der Residenz realisieren“, sagt die Künstlerin, die neben der Musik als Zeichnerin und Illustratorin tätig ist. Die neue Residenz an der Neustraße 20 wird deshalb bei ihrem ersten eigenen Konzert in der Stadt zur „begehbaren Installation“, betonte Jeanne-Marie Varain, Geschäftsführerin der Moers Kultur GmbH, am Freitag.