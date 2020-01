Kostenpflichtiger Inhalt: Moers Festival : Stadtmusikerin mit Drums und Stimme

Mariá Portugal freut sich auf das Jahr in Moers. Sie hat bereits einige Ideen, mit denen sie den Musikfreunden die Improvisation näherbringen möchte. Foto: Norbert Prümen (nop)

Mariá Portugal aus Sao Paulo ist die neue Botschafterin des Moers Festivals. Sie folgt als Improviser in Residence auf Emilio Gordoa. Das Übergabekonzert ist am Samstag, 11. Januar, im Kammermusiksaal des Martinstifts in Moers.