Pfingsten in Moers : Moers Festival legt den Fokus auf vier Länder

Moers 99 Konzerte an 35 Spielorten, Musiker aus aller Welt: Das ist das Moers Festival 2019. Vier Länder stehen vom 7. bis 10. Juni besonders im Mittelpunkt.

In Sao Paulo wurde er dank des Musikjournalisten Zjakki Willems, der in den letzten 20 Jahren viel Zeit in Brasilien verbracht hat, fündig: Er schleuste den Moerser Festivalmacher durch die Stadt, ihre Kulturzentren und hinein in die bewegte Musikszene. Sie besuchten den Komponisten, Sänger und Multiinstrumentalisten Tom Zé zu Hause. „Ich wollte ihn unbedingt einmal treffen. Er war in den späten 1960er Jahren einer der Mitbegründer des Tropicalismo, eine Bewegung, die sich kritisch mit dem politischen System in Musik, Kunst und Theater auseinandersetzte. Tom Zé ist trotz seiner 82 Jahre der Rebell geblieben“, erzählt Tim Isfort. In Zés Wohnung erzählte der Festivalchef von seinem Moers Festival. „Er hat ganz große Augen gemacht. Eigentlich wollte er nicht mehr nach Europa reisen. Aber wir haben ihn bekommen“, freut sich Tim Isfort. Tom Zé wird am 9. Juni in einem Sonderprojekt mit Gästen in der Festivalhalle auftreten. Wie lebendig die Musikszene in Sao Paulo ist, sollen auch die anderen Künstler beweisen. So wird sich die Gruppe Metá-Metá mit der in Brasilien erfolgreichen Band Passo Torto zum Clube da Encruza zusammen tun. „Das sind zwei Bands, die sich aus der quirligen Szene kennen“, sagt Isfort. Sie werden in Moers in sechs verschiedenen Kombinationen auftreten. Die Schlagzeugerin Maria Portugal wird Teil des Global Improviser Orchesters sein. Eine Zufallsentdeckung ist hingegen Rodrigo Brandao, den Isfort in einem Kulturzentrum in Sao Paulo traf. „Er ist total jung und extrem ausdrucksvoll.“ Brandao, Spoken-Word-Poet, wird unter anderem zusammen mit Marshall Allen auf dem Festival zu erleben sein. Der Senior unter den Musikern leitet seit 1995 das Sun Ra Arkestra. Insgesamt 15 Musiker reisen aus Sao Paulo nach Moers.