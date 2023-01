Musik in Moers Moers Festival legt den Fokus auf Komponist György Ligeti

Das Moers Festival findet vom 26. bis 29. Mai zum 52. Mal statt. Jazzfans dürfen sich schon heute auf Konzerte in der Festivalhalle, auf der Open-Air-Bühne am Rodelberg (am „Am Viehtheater“), auf der unkuratierten Bühne Annex, auf Konzerte an verschiedenen Orten in der Innenstadt und den fahrenden Bühnen („Pianomobilen“) freuen. Das vollständige Programm gibt Festivalleiter Tim Isfort erst am 16. März bekannt. Einige Höhepunkte stehen aber schon fest. Erwartet wird zum Beispiel Saxofonist Kenny Garrett mit „Sounds From The Ancestors“, teilt das Moers Festival auf der Homepage mit.