Im Peschkenhaus Moers Kinder und Jugendliche proben für Festival-Musikprojekt

Das Moers Festival wirft seine Schatten voraus und sorgt mit Musikprojekten wie „Where The Wild Things Are“ für zusätzliche Probentermine beim Nachwuchs. So geschehen im Peschkenhaus, das am Freitag für 14 Teilnehmende und ihren Dirigenten Leh-Qiao Liao (25) Treffpunkt ist. Bepackt mit Blas- und Streichinstrumenten sowie einem Schlagzeug richten sie sich unter dem Dach ein und starten in die mehrstündige Probe. Ihr Auftritt am Pfingstsonntag in der Enni-Eventhalle rückt immer näher. Alle Altersgruppen bis ins junge Erwachsenenalter sind vertreten. Die Jüngste ist gerade mal acht Jahre alt.