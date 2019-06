Moers Festival : Ein „Dorf“, in dem sich die Welt trifft

Info

Die musikalische Begleitung im Festivaldorf war auch in diesem Jahr vielfältig: Am Wochenende standen Ruins Alone, White Sand, Vulva Veil, Vortex Kafana, das Yasei Kollektiv, Handsome Couple, Sambanzo, The Balkan Realbook und viele andere Künstler auf der Bühne. Montag spielten unter anderem Yottagon und Rabatz.