Vertragsverlängerung in der Grafenstadt Jeanne-Marie Varain bleibt Geschäftsführerin des Moers Festivals

„Der künstlerische Leiter und die Geschäftsführerin haben sich damit beide langfristig an das Moers Festival gebunden. Beide unterstreichen damit ihre Verbundenheit zum Festival, was von Seiten der Stadt als Zeichen der guten und vertrauensvollen Zusammenarbeit wahrgenommen wird“, so Rosendahl weiter. Auch Wolfgang Thoenes, Kulturdezernent der Stadt Moers erklärte: „Parallel zur Vertragsverlängerung von Tim Isfort haben wir mit der Vertragsverlängerung von Jeanne-Marie Varain nicht nur eine sehr kompetente Leitung, sondern nun auch Konstanz und Planungssicherheit.“ Gepaart mit den bewilligten Bundesmitteln ebenfalls bis 2028 sei dies „ein sensationelles Paket – und beste Voraussetzungen für eine erfolgreiche Fortführung des Festivals in der Zukunft“.