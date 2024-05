Pfingsten 2024 in Moers - So war es Moers Festival feiert die Superhelden

Ironman, Thor und die Guardians of the Galaxy aus dem Marvel-Universum haben sich an Pfingsten zwar nicht in Moers blicken lassen. Dafür hat Tim Isfort alias „Arty Ladder“, der, wie es im Programmheft steht, nach einen Laborunfall den „roten Faden“ zum Kuratieren des Moers Festivals entdeckt haben will, eine Vielzahl anderer toller „Helden“ nach Moers geholt, die den Schurken dieser Welt ihre Superkräfte entgegensetzen sollten – und zwar mehr als 100 Musiker von allen Kontinenten dieser Welt. Viel gegen das Wetter am Pfingstsonntag konnten die Superhelden ja nicht ausrichten. Aber sie hatten einige musikalische Perlen der improvisierten Musik parat.