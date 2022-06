Moers Festival 2022 : Fast wie in alten Zeiten und doch ganz anders

Die Gamo-Singers aus Äthiopien begeisterten das Publikum in der Festivalhalle mit ihren Liedern und Tänzen. Foto: Norbert Prümen

Moers Alles richtig gemacht: Das Konzept, drei Spielorte mit drei Festivaldörfern zu verbinden, kommt bei vielen Moersern gut an. Und auf den Bühnen erlebte das Publikum alle Klangfarben der zeitgenössischen Musik.

Die Moerser haben „ihr“ Jazz zurück – zwar deutlich kleiner als in den alten Zeiten, aber immerhin: Vor allem der Händlermarkt am Fuß des Rodelbergs lockt die Ausflügler ins erste von drei Festivaldörfern: In den Pagodenzelten ist die Auswahl an Schmuck, Taschen, Trommeln, duftenden Seifen und Räucherstäbchen, bunten Hippie-Klamotten, Hüten und lustig kreierten Lampenschirmen groß. Stöbern, der Trommelgruppe unter den Kastanien zuhören und nach zwei Jahren Corona-Pandmie mit all ihren Beschränkungen endlich wieder zusammen sein, das schafft Atmosphäre. Viele haben am sonnigen Pfingstsamstag Decken und Picknickkörbe mitgebracht und machen es sich auf der Wiese vor der Festival-Umzäunung am Rodelberg-Open-air gemütlich. Dazu schwappt von der Bühne das energetische und kraftvolle Spiel des Hiby-Hano-Duos rüber. Saxofonist Hans Peter Hiby und Shoji Hano, einer der bekanntesten Schlagzeuger Japans, liefern Free Jazz vom Feinsten ab.

Die Moerser Stadtmusikerin Tomeka Reid stellte ihr Trio mit Nicole Mitchell und Mike Reed vor. Foto: Norbert Prümen

Alles beim Alten? Nein. Festivalleiter Tim Isfort hat nach zwei digitalen/hybriden Festivalausgaben nicht auf die Rückspul-Taste gedrückt, sondern die Möglichkeiten ausgelotet, das Moers Festival weiter zu entwickeln und zwar analog und hybrid. Nicht umsonst hinterfragt sich das Moerser Musikevent, das in diesem Jahr die 50 voll macht, selbst: „Is this noch a Jazz Fest?“ Die Spannbreite des Moers Festivals reicht schon immer von Jazz, improvisierter, elektronischer und Weltmusik bishin zu Techno. So klingt zumindest das Chris Pitsiokos Quartett „CLCJ“, das die Festivalhalle am Pfingstsamstag mit einem harten Getöse aus Trompete, Saxofon, Bass und Schlagzeug aufweckt. Hartgesottene Fans gehen hier mit dem Vienna Improvisers Orchestra auf experimentelle Expedition in unendliche Klangwelten. Und mit Stickboy und Bones von Compressorhead stehen erstmals Rock-Roboter an Bass und Schlagzeug auf der Festivalbühne am Solimare.

Komponistin Maya Dunietz stellte in Moers ein besonderes Projekt vor. Foto: Norbert Prümen

Info Festival verkauft 1500 Eintrittskarten Vienna Improvisers Orchestra. Foto: Norbert Prümen Ticketverkauf Das Moers Festival verkaufte rund 1500 Tickets, darunter 800 Festivaltickets. Laut Festivalchef Tim Isfort erreicht das Festival damit etwa 65 Prozent der Verkaufszahlen 2019.



Maskenpflicht Am späten Sonntagnachmittag setzte das Festival nach einem positiv gemeldeten Corona-Fall die Maskenpflicht in allen Innenräumen in Kraft.



Digital Im Moersland, der virtuellen Festival-Realität, sind ab sofort vier @same time-Konzerte zu erleben. Das Festival soll digital weiter entwickelt werden.

Wer so viel Musik wie möglich auf dem Festival erleben will, muss 2022 gut zu Fuß oder mit dem Rad unterwegs sein. Die Fans werden zu Pfingstwanderern, die von Festivaldorf zu Festivaldorf pilgern. „Unser Konzept, drei Standorte zu schaffen, damit sich nicht Tausende an einem Ort aufhalten, ist aufgegangen“, sagt Festivalleiter Tim Isfort später. Vom Rodelberg, den sich das Festivalteam 2021 als Spielort erobert hatte und dort die ersten Open-air-Konzerte mit Publikum trotz Pandemie überhaupt bot, geht es auf direktem Weg vorbei am Streichelzoo zum Gymnasium in den Filder Benden. Attraktion ist dort Moritz Simon Geists interaktiver Drum-Computer, der zwischen den Imbissbuden die kleinen und großen Technik-Nerds unter den Festivalbesuchern fasziniert. Hier liegt auch der Fachbereich 08 für nicht-anthropogene Musik, eine Festivalneuheit, aber leider sehr versteckt. Auf dem Schulhof hat die „Annex“ ihre Zelte aufgeschlagen. Es ist eine von Musikern selbst kuratierte Bühne. An der Festivalhalle erwartet die Musik-Wanderer hingegen eine trostlose Staubwüste, aber mit willkommenen Gastronomie-Angeboten.

Shoji Hano spielte zusammen mit Saxofonist Hans Peter Hiby. Foto: Norbert Prümen

Die fehlende Atmosphäre ist der seit 2021 anhaltenden Baustelle geschuldet, die das Festival voraussichtlich auch im nächsten Jahr noch hinnehmen muss. Dort machen gesetzliche Auflagen zum Gewässerschutz die Erneuerung von Kanälen und den Bau eines Regenrückhaltebeckens erforderlich. Drinnen werden die Musikfans für das Draußen aber voll und ganz entschädigt: Die Bühne ganz nah an die Tribüne gestellt, erleben die Zuhörer intime Konzerte fast auf Augenhöhe – mit Stadtmusikerin Tomeka Reid, die mit Nicole Mitchell (Querflöte) und Mike Reed am Schlagzeug das Projekt „Artifacts“ als ein von der Flöte getriebenes, beschwingtes Trio vorstellt. Ein intensives Musikerlebnis beschert die auch Violinistin Sana Nagano mit dem brachial anmutenden, aber gar nicht so klingenden „Smashing Humans“ dem Publikum. Energiegeladen zieht sie mit ihrer Band die Zuhörer in den Bann wie einige Stunden später die Komponistin Maya Dunietz aus Israel, die nicht nur das Meitar Ensemble mitbringt, sondern den Mädchenchor am Essener Dom mit seinen bezaubernden Stimmen. Der Chor intoniert von unterschiedlichen Positionen in der Festivalhalle aus einen von Dunietz auf arabische Poesie komponierten Zyklus.