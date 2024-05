Kultur in Moers Moersbikes für Festivalbesucher

Seit Anfang des Jahres haben die sechs Mitarbeiter unter fachlicher Anleitung von André Wernekenschnieder alle Fahrräder in Augenschein genommen, inventarisiert und sukzessive Reparaturen durchgeführt, so das Festival weiter. Die Reparatur- und Stellplatzkosten werden von der Volksbank am Niederrhein und den Moersfriends, dem Förderverein des Moers Festivals, gestemmt. „Als Förderverein unterstützen wir in erster Linie das Festival. Wir sind aber auch unserer Stadt und Themen wie der Nachhaltigkeit verpflichtet, daher ist die Kooperation mit der Radstation in vielerlei Hinsicht ein wahres Herzensprojekt“, sagte der Moersfriends-Vorsitzende Michael Schroer. „So viele profitieren von der Fahrradflotte, nicht nur an Pfingsten, sondern das ganze Jahr über. Darum konnten wir uns hierbei auch immer auf die Unterstützung der Volksbank Niederrhein verlassen.“