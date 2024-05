Moers Festival 2024 Wo sich Musik und Literatur treffen

Für die Moerser Buchhändlerin Kathrin Olzog ist das Moers Festival voller Überraschungen. Ihre Barbara-Buchhandlung war Teil des Programms, das in der Moerser City an verschiedenen Stellen zu erleben war. Draußen und umsonst, so das Motto der Auftritte, die die Menschen in ihren Bann zogen. „Wir sind von Anfang an dabei, aber wissen lange im Vorfeld nicht, was uns erwartet. Aber wir haben schon in der Vergangenheit immer das bekommen, was zu uns passt“, sagt Kathrin Olzog.