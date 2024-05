Festivaldorf, Camping, Tickets Moers Festival 2024 - was Sie jetzt wissen müssen

In der Szenekneipe „Die Röhre“ spielt das Moerser Jazz Quartett um Thomas Klecha-Fauré (vib), Matthias Dymke (p), Matthias Bangert (b), Rolf Hildebrand (dr) am 17. und 18. Mai. Erwartet wird dort außerdem Jackson Wahengo mit seiner Band. In der evangelischen Stadtkirche heißt es am 17. Mai mit Valle Döring: „And other strange songs from the remote planets“. In St. Josef spielen Naoko Kikuchi und Taiko Saito am 18. Mai.