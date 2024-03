Moers Festival 2024 Festivalplakat kündigt „Superhelden“ an

Das zeigt sich zumindest auf der finanziellen Seite. „Wir haben es trotz der allen Orten angespannten Lage geschafft, das Moers Festival in diesem Jahr von städtischer Seite mit 85.000 Euro mehr zu unterstützen“, betonte Kämmerer und Kulturdezernent Wolfgang Thoenes. „Weil wir überzeugt sind, dass nach und in den Pandemie- und Kriegsjahren das Festival umso wichtiger ist.“ Für das Moers Festival ist dies in Zeiten von Inflation, gestiegenen Produktionskosten und steigenden Gagen sicherlich eine gute Botschaft. Der Appell richtete sich am Donnerstag zugleich an das Land NRW, dem Moerser Beispiel zu folgen und kleinere Kulturbetriebe ebenso zu unterstützen wie die Leuchtturmprojekte.