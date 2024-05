Moers Festival 2024 Die Musikfans erleben abwechslungsreiche Klangwelten in Moers

Im Anschluss an die vorwiegend klassischen Orchesterklänge standen beim Auftritt des Musikers Will Northlich-Redmond alias „Blipvert“ aus den USA elektronische Klangwelten auf dem Programm. An seinem Mischpult nahm „Blipvert“ zahlreiche elektronische Tonspuren auf, die er kunstvoll übereinanderlegte und somit Stück für Stück zu einem ohrenbetäubenden elektronischen Klanggewitter steigerte, das jedem Fan von Techno und elektronischer Musik die Tränen in die Augen treiben musste. Zeitweise schien man als Konzertbesucher direkt in einem Ego-Shooter-Computerspiel gelandet zu sein. Während einige Festivalbesucher begannen, zu den elektronischen Beats zu tanzen, verließen andere Besucher die Festivalhalle um Gehörstürzen oder Rissen des Trommelfells vorzubeugen.