Moers Festival 2023 – das sind die Standorte Warum das Moers Festival 2023 von Bauzäunen umstellt ist

Besucher des Moers Festivals werden sich vom 26. bis 29. Mai in der Tat wie auf der „größten Bauzaunmesse Europas“ fühlen. Bauzäune stehen zu Pfingsten gleich an zwei von drei Festivalstandorten: an der Dauerbaustelle Parkplatz Solimare und im Freizeitpark. Das ist ärgerlich und stellt die Veranstalter des Musikfests, das zum 52. Mal stattfinden wird, vor die Herausforderung, an den drei Festivalstandorten trotzdem Atmosphäre zu schaffen. Die Antwort darauf, wie das gelingen soll, blieb das Team um Festivalchef Tim Isfort am Donnerstag schuldig. Stattdessen verschluckte man sich in einer – wie gewohnt – inszenierten Pressekonferenz am eigenen Humor. Das ist bekanntlich immer dann der Fall, wenn man trotzdem lacht – oder aber Kämmerer Wolfgang Thoenes trocken vortragen lässt, was man sich Pfingsten in Moers denn wohl eher wünscht: den Bau einer „Moerph-Event-Hall, ein mehrstöckiges Jazzzentrum mit Hotel, Systemgastronomie und Parkhaus für 3000 Pkw.