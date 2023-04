Festivaldorf, Camping, Tickets Moers Festival 2023 - was Sie jetzt wissen müssen

Zelte können im Freibad Solimare an der Filder Straße 142 aufgeschlagen werden. Die Türen zum Campinggelände öffnen sich am Donnerstag, 25. Mai 2023, um 18 Uhr und schließen wieder am Dienstag, 30. Mai 2023, um 10 Uhr. Toiletten und Duschen sind auf dem Gelände vorhanden. In diesem Jahr wird ein Bereich eigens für Familien ausgewiesen, direkt an den Spielgeräten des Solimare und unter schattenspendenden Bäumen. Lagerfeuer und Musikanlagen sind auf dem Campinggelände strengstens verboten.