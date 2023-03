200 Künstler, zigtausende Besucher Moers Festival 2023 – das ist geplant

Die 52. Ausgabe des Moers Festivals steht. Und es wird die erste seit drei Jahren sein, die frei von allen Beschränkungen stattfinden kann. Tim Isfort, künstlerischer Leiter, und sein Team nehmen das zum Anlass, die „Synapsen“ von Musikfreunden und Jazzfans vom 26. bis 29. Mai so richtig zum Aufblitzen und Funkeln zu bringen. Wie das zu Pfingsten ablaufen wird, erklärte er am Donnerstag in einem eigens inszenierten „Synapsenraum zwischen Mut und Demut“ an der Neustraße 28 in Moers. Der künstlerische Leiter stellte das viertägige Festivalprogramm auf der Baustelle des künftigen „Cinema Moers“ vor.