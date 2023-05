Moers Festival 2023 Künstler bringen die Musik in die Innenstadt

„Moersify“, das ist der Name einer Reihe kleiner, ausgesuchter Musikveranstaltungen, die seit 2017 im Rahmen des „Moers Festivals“ in verschiedenen Geschäften, Lokalen und anderen öffentlichen Orten in Moers präsentiert werden. Auf diese Weise haben auch Jazz-Freunde außerhalb der großen Konzerte die Möglichkeit, international bekannte Künstler in einer entspannten Atmosphäre zu hören und kennenzulernen. Bis abends um 22 Uhr wurden die Zuhörer am Samstag an besonderen Orten „moersifiziert“, unter anderem im Naturschwimmbad Bettenkamper Meer und in der Stadtkirche.