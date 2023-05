Moers Festival 2023 Auf Wanderschaft zu den Spielorten der improvisierten Musik

Moers · Guter Start für das Moers Festival. Die 52. Ausgabe des Musikfests in Moers bringt einmal mehr die Spielarten der zeitgenössischen Musik in die Eventhalle am Solimare und auf den Rodelberg im Freizeitpark. Wer am Pfingstmontag in Moers auftreten wird.

28.05.2023, 14:39 Uhr

Bestes Wetter, beste Stimmung: Die 52. Ausgabe des Moers Festivals ist wieder eine musikalische Entdeckungsreise wert. Mehr als 200 Musiker aus 20 Ländern verwandeln Moers noch bis einschließlich Pfingstmontag zur Hauptstadt der improvisierten Musik. Vor allem am sonnig-warmen Pfingstsamstag gingen viele Besucher zwischen Festivalhalle am Solimare, Rodelberg im Freizeitpark und Gymnasium in den Filder Benden zu Fuß oder mit dem Rad auf große Wanderschaft zu den Spielorten von Jazz, Weltmusik, Improvisation und mehr. Viele Besucher hatten am Samstag Picknickdecken und Klappstühle in den Freizeitpark mitgebracht und genossen den sommerlichen Tag auf den Wiesen rund um den Rodelberg, während von dort die experimentellen und jazzigen des Ganelin Trios und später der deutsch-englischen Formation Bex Burch, Simon Camatta, Caroline Kraabel und Raissa Mehner zu ihnen hinüberwehte. Diese ist das erste Ergebnis eines neu vom Moers Festival initiierten Projektes in Zusammenarbeit mit dem Café OTO in London. Ermöglicht wird die Zusammenarbeit und der musikalische Austausch durch die Unterstützung der Kunststiftung NRW. In der intimen Atmosphäre in der Eventhalle feierten die Musikfans am Samstag den Auftritt von Nélida Karr, die mit ihrer klaren Stimme, ihren Liedern und der Gitarre die Festivalbesucher zu fesseln wusste. Die Künstlerin stammt aus Äquatorialguinea, einem der kleinsten Staaten Afrikas. Die Musik Afrikas ist einer der Schwerpunkt des diesjährigen Moers Festival. Am Freitag überraschte die Formation FYEAR aus Kanada das Publikum mit ihrer Musik, die zwischen stampfenden Schlagzeug-Rhythmen und elektronischen Inpulsen die Sprache zelebrierte. Dort kam es am Freitag auch zu einer besonderen musikalischen Begegnung mit Lukas Ligeti. Der Komponist sprach über seinen Vater György Ligeti, der am Pfingstsonntag 100 Jahre geworden wäre, und plauderte aus dem Nähkästchen. Das Moers Festival widmet dem Komponisten György Ligeti, der einem breiten Publikum durch sein Chorwerk Lux Aeterna sicherlich bekannt ist, zum Geburtstag ein Special mit vielen verschiedenen Konzerten und einer Uraufführung. Am Pfingstmontag wird unter anderen das SWR Vokalensemble um 17.10 Uhr in der Eventhalle erwartet. Im Freizeitpark spielt das Hydra Ensemble ab 15.10 Uhr. Hier geht es zur Bilderstrecke: Moers Festival 2023 – die schönsten Bilder vom Musikfest

