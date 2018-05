Moers-Festival 2018 - zurück im Schlosshof

Moers Festival kehrt in den Schlosshof zurück

Moers

MOERS In historischer Kulisse hat das 47. Moers Festival gestern Abend einen ersten Höhepunkt erlebt. Peter Brötzmann gab an dem Ort ein Solo, an dem das Musikfest seinen Anfang nahm: im Moerser Schlosshof. Der Saxofonist gehört mit Peter Kowald zu den Impulsgebern des Festivals, das Burkhard Hennen 1972 gründete. Derweil hoffen die Veranstalter, dass die Pfingstferien dieses Jahr ihnen keinen Strich durch die Rechnung machen. Beim Ticketvorverkauf hat es sich bereits bemerkbar gemacht, dass viele die Ferienwoche lieber für einen Kurzurlaub nutzen. Es wurden weniger Karten verkauft.