Moers Festival 2018: Die Reanimation des Freizeitparks mit Retro 77

Moers Auf der Bühne „Retro 77“ lauschten die Zuhörer dem „Meldt Trio“, Afrobeat der Band „Quartabé“ und kongolesische Polyrhythmik der Gruppe „Madimba Deluxe“.

Wo im Freizeitpark von 1975 bis 1982 zu Pfingsten ein riesiges Sonnensegel aufgespannt gewesen war, unter dem die Musiker beim New Jazz Festival spielten, ließ Tim Isfort als Leiter des Moers Festivals unter freiem Himmel eine Bühne aufbauen, um sie am Samstagabend unter dem Namen „Retro 77“ zu eröffnen. „Wir haben beim Aufbau noch die alten Fundamente gefunden“, erzählte er mit einem Schmunzeln. „Wir wollen diesen Ort reanimieren. Wir wollen damit das Festival in die Stadt zurückholen, diesmal ohne Bretterzaun.“