Moers : Spannung pur beim Ferienworkshop im Bollwerk

Moers Jugendliche und junge Erwachsene zwischen 15 und 21 Jahren drehten einen Kurzkrimi. Von der Filmidee bis hin zu den filmischen Feinarbeiten lag alles ganz allein in ihren Händen. Die Leitung des fünftägigen Projekts im Moerser Jugend-Kulturzentrum hatte Hans Lietz.

Das Konzept des Workshops sieht, wie schon in den vergangenen zwei Jahren, auch diesmal wieder vor, dass die Teilnehmer ihren Kurzfilm von der ersten bis zur letzten Minute selber gestalten: also das Drehbuch schreiben, die Kulissen gestalten, den Part des Schauspielens übernehmen, Regie führen und das Ergebnis zum Schluss auch noch schneiden und vertonen. Dabei steht der Mannschaft neben Hans Lietz, der sich selber als „Hobbyfilmer“ bezeichnet, aber schon seit den Anfängen des Moerser „Spontanfilm-Festivals“ mit dabei war, als Profi der Moerser Filmemacher Matthias Glienke zur Seite. Beide zusammen betreuen die Teilnehmer mit organisatorischen Tipps und dem nötigen technischen Equipment, den Rest muss die zwölfköpfige Truppe selber auf die Beine stellen.

Das hat bisher auch sehr gut funktioniert, und das, obwohl bis auf eine Teilnehmerin alle bisher keine filmischen Vorerfahrungen mitbrachten. So fanden sich bereits am ersten Workshoptag zwei Gruppen zusammen, von denen sich die eine mit der Gestaltung der Kulissen und die andere mit dem Finden einer möglichst spannenden und originellen Filmhandlung beschäftigte. Dabei kristallisierte sich im zweiten Bereich schnell die Idee zu einem Krimi heraus, in dem eine „wichtige, aber nicht bekannte Person“ als Opfer die Geschehnisse in der Zukunft auf eine dramatische Weise nachhaltig beeinflussen sollte.