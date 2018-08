Moers: Ferienfreizeit endet mit Abschlussfeier

Moers Im Schlosspark feierten am Mittwoch 450 Kinder an einem von fünf Spielpunkten den Abschluss der zweiwöchigen Tummelferien.

(RP) Zweieinhalb Wochen lang standen bei den Tummelferien Sport, Spiele, Basteln und die individuelle Freizeitgestaltung der Sechs- bis 14-Jährigen im Vordergrund. Mit Akrobatik-, Diabalo-, Theater- und Tanzaufführungen auf der Bühne, die den Eltern beim Abschlussfest vorgeführt wurden, konnten die Kinder ihre erste Ferienhälfte nochmal aktiv Revue passieren lassen. Die Resonanz fiel in diesem Jahr positiv aus: „Aufgrund der hohen Temperaturen war die Wasserrutsche jeden Tag von 10 bis 16 Uhr im Dauerbetrieb. Das hatten wir noch nie“, erklärte der Leiter des Spielorts in der Innenstadt, Mark Boching-Mathieu. Mit zahlreichen Mitarbeitern sorgte er für die Organisation von Ausflügen und fungierte jederzeit als Ansprechpartner für die Kinder. „Sie sollen lernen, sich selbst zu beschäftigen, wir sind hier in einer elternfreien Zone.“