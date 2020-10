In Moers und Umgebung : Ferien-Baustellen verursachen Sperrungen und Umleitungen

Während der Herbstferien werden die Straßen ausgebessert. Foto: pixabay.com

Moers In den Herbstferien müssen sich die Autofahrer in Moers auf einige Großbaustellen einstellen. Wie die Stadt mitteilt, sollen die meisten aber in der verkehrsärmeren Ferienzeit abgeschlossen werden.

So wird an der Rheinberger Straße im Auftrag von Edeka die neue Straßenoberfläche hergestellt – und zwar rund um die Uhr. Deshalb ist die Straße zwischen Bergwerkstraße und Rathausallee lediglich von Freitag, 16. Oktober, bis Montag, 19. Oktober (5 Uhr), komplett gesperrt. Umleitungen über Verbandsstraße beziehungsweise Rheurdter Straße sind ausgeschildert. Busse und Rettungsfahrzeuge können den Bereich passieren.

Bereits am Samstag, 10. Oktober, beginnen die Arbeiten an der Repelener Straße für den neuen Berufsschulcampus des Kreises Wesel. Ab der Straße Am Schürmannshütt ist diese dann in Richtung Repelen eine Einbahnstraße. Wer aus Repelen kommt, wird über die Dr.-Berns-Straße umgeleitet. Am Montag, 2. November, soll die Maßnahme beendet sein.

Von Freitag, 9. Oktober, bis Sonntag, 25. Oktober, dauert die Sanierung der Bahngleise am Reitweg zwischen Rheinkamp und Budberg. Der Bahnübergang wird dann gesperrt. Bis Mitte Januar ist das auch für die Straße Am Kastell im Bereich des Schlossumfeldes der Fall. Grund ist die Umgestaltung des Areals.