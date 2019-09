Kultur am Niederrhein : Moers feiert ein Konzert gegen Rechts

Moers Am 5. Oktober, werden mit „Kopfecho“ aus Düsseldorf, dem „Horst Hansen Trio“ aus Krefeld, den Xanterner „Black Orchids“, „Singadjo“ aus Köln und der 16-jährigen „Cassmea“ vier Bands und eine Songwriterin auf der Bühne stehen.

„Moers ist bunt“. Nachdem unter diesem Motto schon im Herbst des vergangenen Jahres ein sehr erfolgreiches „Konzert für Demokratie“ im Moerser Jugendkulturzentrum Bollwerk 107 stattgefunden hat, soll es am 5. Oktober eine zweite Auflage geben. Jetzt stellten das an der Planung und Durchführung beteiligte Bollwerk-Team, die Leiterin des städtischen Kulturbüros Eva Marxen, Atilla Cikoglu vom Moerser Jugendhilfeausschuss und zwei Vertreter der örtlichen Jugendzentren „Kaktus“ und „Die Box“ das Programm vor.

Aktualität erhielt das Thema jüngst, als offenbar rechts gerichtete Aktivisten den auf eine Garagenzeile am Parkplatz Mühlenstraße angebrachten Schriftzug „Demokratie stärken“ übermalt hatten. „Die Aktion hat sichtbar gemacht, dass es auch in Moers eine rechte Szene gibt“, erklärte Atilla Cikoglu am Dienstag. „Deswegen ist dieses Konzert so wichtig.“ „Genau“, stimmte Jons Heiner, Kulturreferent des „Bollwerks 107“ vehement zu: „Wir wollen ermöglichen, dass sich die Moerser Bürger und die beteiligten Aktionsgruppen gegenseitig kennen lernen und miteinander ins Gespräch kommen.“ Die von ihm erwähnten „Aktionsgruppen“ sind neben den musikalischen Darbietungen ein wichtiger zusätzlicher Veranstaltungsbeitrag.