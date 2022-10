Mobilität in Moers : FDP möchte E-Ladestationen in Laternen

Tien Vo setzt auf klimafreundlichere Mobilität. Foto: FDP

Moers An der Straßenlaterne „tanken“? In anderen Städten gibt es so etwas schon. Beispiel Dortmund. Die FDP will im Zuge des stadtweiten, sukzessiven Austauschs die Laternen entsprechend aufrüsten. Wie das Konzept funktioniert, was es bringt.

Die Moerser FDP möchte Elektro-Ladestationen in Laternen integrieren. „Es muss sichergestellt sein, dass alle Bürgerinnen und Bürger einen Zugang zu Lademöglichkeiten bekommen. Die E-Mobilität wird im Hinblick auf den Klimawandel in naher Zukunft eine große Rolle spielen“, sagt FDP-Schatzmeister Tien Vo. Nicht überall sei es möglich, Ladestationen aufzustellen, sei es aus Platzmangel oder baurechtlichen Gründen. Die Integration der E-Ladestationen in die Laternen solle deshalb im Zuge des stadtweiten, sukzessiven Austauschs durch energiesparende Laternen erfolgen. In anderen Städten sei das längst umgesetzt. Beispiel Dortmund: Um E-Mobilität zu unterstützen und Hürden abzubauen, werden dort über das vom Bund geförderte Forschungsprojekt NOX-Block bis Ende 2022 rund 400 Straßenlaternen im öffentlichen Raum zu Ladesäulen erweitert.

Die Laternen-Ladesäulen haben eine Ladeleistung von bis zu 11 kW. Wer einen Ladepunkt nutzen möchte, benötigt ein Standardladekabel mit Typ-II-Stecker. Bezahlt wird entweder mit einer Ladekarte, via App oder über eine Webseite mit Direct Payment.

Neben Dortmund machen auch die Städte Schwerte und Iserlohn mit. Wissenschaftlich begleitet wird das Projekt durch die TU Dortmund und die Bergische Universität Wuppertal, die die Auswirkungen auf das Stromnetz und lokale Stickoxid-Emissionen untersuchen. Das Projekt wird von der Bundesregierung im Sofortprogramm ‚Saubere Luft‘ mit circa 10 Millionen Euro gefördert.