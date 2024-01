Politik in Moers FDP möchte „Sparen“ auf die Tagesordnung setzen

Angesichts eines drohenden Haushaltsdefizits von fast 24 Millionen Euro im Jahr 2024 in Moers bezieht die FDP Moers Position gegen die von der Verwaltung vorgeschlagenen Steuererhöhungen. FDP-Chef Dietmar Meier möchte, dass Politik und Verwaltung an einem Strang ziehen, um drohende Steuererhöhungen zu verhindern. „Wir müssen endlich offen über Sparmöglichkeiten in allen Sitzungen der Fachausschüsse des Stadtrates diskutieren“, schlägt Meier vor. Die Ratsfraktion Liberale Union, in der die FDP im Stadtrat mitarbeitet, habe einen Tagesordnungspunkt „Sparpotenziale“ für einige Ausschusssitzungen beantragt.