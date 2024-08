Politik in Moers „Die Stadt braucht eine klare Strategie"

Die FDP Moers kritisiert die Genehmigung einer DK1-Deponie an der Halde Lohmannsheide und unterstützt die Widerstände gegen die Verfüllung der Berghalde. „Die Lebensqualität vieler Moerserinnen und Moerser steht auf dem Spiel, deshalb braucht die Stadt eine klare Strategie“, sagte FDP-Chef Dietmar Meier. „Es wird ein sehr hohes Verkehrsaufkommen schwerer LKW auf den Straßen in unmittelbarer Nähe zu Wohnsiedlungen geben. Besonders die Anwohnerinnen und Anwohner in Meerbeck bekommen das zu spüren. Welche Altlasten in welchen Mengen bereits vor Jahrzehnten in der Berghalde deponiert wurden, ist bis heute völlig unklar”, stellt Meier fest. Nun schwere Deponie-Stoffe auf unbekannten Untergrund zu schütten, könne für gefährlich werden, warnt Dietmar Meier. Es sei, wie einen schweren Stein auf einen nassen Schwamm zu legen.