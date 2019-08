Protest in Schwafheim : FDP-Frauen für Zebrastreifen am Länglingsweg

Moers Erst seit kurzer Zeit sind die beiden Schwafheimerinnen Manuela Dünte und Katrin Kube-Löw bei der FDP, doch sie wollen keine inaktiven „Karteileichen“ sein, sondern sich richtig in die Politik einmischen.

„Vor meinem Eintritt in die Partei bin ich oft von Mitbürgern angesprochen worden, was man alles in Schwafheim besser machen könnte. Irgendwann habe ich zu meiner Freundin Manuela gesagt, es reicht nicht immer nur zu meckern. Wir müssen uns für unseren Stadtteil engagieren“, sagt Katrin Kube-Löw. Als aktuell drängendstes Projekt für Schwafheim sehen die Beiden den fehlenden Zebrastreifen am Länglingsweg an. Viele ältere Menschen kämen schlecht über die Straße, trotz einer Geschwindigkeitsbegrenzung auf Tempo 30.