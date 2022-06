Reki in Moers : „Fest der Vielfalt“ in Repelen

„Fest der Vielfalt“ in Repelen

Reki in Moers

Auch Micky Maus besuchte das Fest der Vielfalt in Repelen. Foto: Reki

Moers Rund 400 Menschen feierten mit der Offenen Einrichtung „Reki“ und freuten sich über ein Stück Normalität. Auch Micky Maus und Pikachu feierten mit.

Ein „Fest der Vielfalt“ feierten kürzlich viele Familien auf dem Gelände der Offenen Einrichtung für Kinder „Reki“ (Repelener Kids) in Repelen am Freitag, 10. Juni. Die Teams der Reki und des Jugendzentrums Juno haben es mit Hilfe aller Beteiligten organisiert. Kreativ-Angebote wie Henna-Tattoos, Kinderschminken und Haarsträhnen flechten, eine Kinder-Animation mit Micky Maus, Pikachu und Transformer, Hüpfburgen, ein luftbetriebener Menschenkicker und eine XXL-Fußball-Dartscheibe gehörten zu den Höhepunkten des Fests. Die Eltern wurden unter anderem bei der Betreuung des Popcorn- und Zuckerwatte-Stands sowie der Verteilung von teilweise selbst mitgebrachtem Essen aus aller Welt eingebunden. Das Juno brachte eine Slush-Eis-Maschine mit und sorgte für Abkühlung. Insgesamt haben rund 400 Menschen einen schönen Tag an der Reki verbracht.