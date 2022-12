Crowdfunding-Kampagne in Moers Eine Familie hofft auf Hilfe

Für Familie Schoob aus Asberg brach im Frühjahr 2022 eine Welt zusammen: Ihr Sohn Mats, der im April geboren war, entwickelte im Alter von sieben Wochen plötzlich einen sogenannten Nystagmus, bei dem die Augen unkontrolliert zittern. Die Abklärung beim Augenarzt brachte zunächst eine Entwarnung. Nach einem Familienurlaub im Juni begann das jüngste Familienmitglied aber plötzlich, den Kopf in den Nacken zu werfen und sich zu überstrecken. Mutter Christina befürchtete, dass es sich um Krampfanfälle handelte und begab sich mit Mats zur stationären Diagnostik in ein Krankenhaus in Duisburg.