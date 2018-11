Zeugen in Moers gesucht: Falscher Polizist spricht Zwölfjährigen auf Weihnachtsmarkt an

Falscher Polizist spricht Zwölfjährigen auf Weihnachtsmarkt an

Zeugen in Moers gesucht

Ein bislang unbekannter Mann hat am Freitagabend einen etwa zwölf bis 14 Jahre alten Jungen angesprochen und sich als Polizist ausgegeben. Als der Mann aufflog, reagierte er brutal.

Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Vorfall am Freitagabend gegen 20.15 Uhr auf der Moerser Weihnachtsmarkt. Ein 21-jähriger Mann aus Meerbusch war an dem Abend mit seiner Freundin dort unterwegs. Er beobachtete, das ein angeblicher Polizist einen etwa zwölf bis 14 Jahre alten Jungen ansprach und ausfragte. Der 21-jährige trat hinzu und sprach den Jungen an. Der Junge ging laut Polizei daraufhin weg.