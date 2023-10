Polizeieinsatz in Moers Fahrgast macht Randale im Zug

Als der Zug gegen 12 Uhr in den Bahnhof einfuhr, versuchte sich der Mann – ein 32-jährige Alpener, wie sich später herausstellte – in der Menschenmenge zu verstecken. Als die Beamten den Mann kontrollierten und seine Personalien feststellten, beschimpfte er die Zugbegleiterin fortwährend und griff sie an, obwohl Polizeibeamte in unmittelbarer Nähe waren.