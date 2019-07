Ausstellung in Moers : „Fadenkunst“ ist Entschleunigung – und hilft auch bei Arthrose

Moers Die Ausstellung der Grafschafter Diakonie des Kirchenkreises Moers im Seniorenbüro in Repelen zeigt verschiedene Werke alter Handwerkstechniken.

Eineinhalb Jahre mit Garn und Nadel liegen hinter ihr. Die Tischdecke, 1,80 mal 1,20 Meter, hängt nun an der Wand im Seniorenbüro der Grafschafter Diakonie am Repelner Markt 5. Zusammen mit 13 weiteren Exponaten ist das Werk Teil der Ausstellung „Fadenkunst“, die am Freitag, 28. Juni, im Seniorenbüro eröffnet hat. Gezeigt werden Beispiele traditioneller Handarbeitstechniken. Neben der Decke mit Kreuzstich gibt es ein Bild in Gobelinstickerei, einen Tischbelag in Hohlsaum-Technik, Taschentücher mit Occhin-Häkelei umrandet oder einen geklöppelten Buddha.