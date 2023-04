Fachtag in Moers Schutz von Kindern vor sexueller Gewalt

Vera Breuer, Leiterin des Fachbereichs Jugend der Stadt Moers, unterstrich in ihrer Begrüßung die Bedeutung des Themas. „Die zentrale Frage ist: Wie organisiert man den Schutz von Kindern in einer gemeinschaftlichen Aufgabe?“ Die Lösung ergab sich in der Abwandlung eines afrikanischen Sprichworts: „Um ein Kind zu schützen, braucht es ein ganzes Dorf“.