Fachtag in Moers Damit es Kindern so gut wie möglich geht

Moderator des Workshops „Digitalisierung in Netzwerken früher Hilfen aus medizinischer und pflegerischer Sicht“ war Peter Tönnies, Chefarzt der Klinik für Gynäkologie, Geburtshilfe und Senologie am Krankenhaus Bethanien. Er hat vor über zehn Jahren das Netzwerk Kinderzukunft gemeinsam mit der Stadt Moers und dem St.-Josef-Krankenhaus Moers etabliert. Attila Cikoglu, Fraktionsvorsitzender der SPD im Moerser Rat und Vorsitzender des Jugendhilfeausschusses, unterstützte das ambitionierte Vorhaben von Beginn an und nahm an der abschließenden Podiumsdiskussion teil. „Wir sind stolz, dass das Netzwerk seit zehn Jahren in der Stiftung Bethanien existiert“, sagte Tönnies.