Krankenhaus in Moers Expertinnen beraten bei spätem Kinderwunsch

„Wir informieren Patientinnen und Patienten gerne über die verschiedenen Möglichkeiten vor einer geplanten Chemo- oder Strahlentherapie, um die Fruchtbarkeit bestmöglich zu schützen – auch kurzfristig sind Maßnahmen möglich, wenn der Therapiebeginn eilt“, erklärt Sabine Rudka, Reproduktionsmedizinerin und gynäkologische Endokrinologin in der Klinik für Gynäkologie, Geburtshilfe & Senologie im Krankenhaus Bethanien. Gemeinsam mit Kooperationspartner:innen, dem „UniCareD“ vom Universitätsklinikum Düsseldorf und dem Kinderwunschzentrum Niederrhein, können verschiedenste Fertilitätserhaltenden Maßnahmen angeboten werden – sowohl für Männer als auch für Frauen. Denn nach einer Krebserkrankung soll neben der Genesung auch die Rückkehr in den Alltag gelingen. „Hierzu gehört natürlich auch eine mögliche Familiengründung“, so Rudka.