Polizei in Moers Exhibitionist auf Friedhof gesichtet – Zeugin ruft die Polizei

Am Montagnachmittag, 12. August, gegen 15.35 Uhr, hat eine Zeugin auf dem Friedhof an der Vinner Straße einen komplett nackten Mann bemerkt und die Polizei gerufen. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte hatte sich der Mann bereits entfernt. Eine Fahndung im Nahbereich verlief negativ. Der Mann wird wie folgt beschrieben: männlich, etwa 30 bis 40 Jahre alt, kurzes dunkelblondes Haar, etwa 1,75 Meter groß, mit Bierbauch. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiwache Süd in Moers zu melden. Das geht unter der Telefonnummer 02841 1719.