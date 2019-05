Europa-Wahl : Europa-Politiker diskutiert mit Schülern

Moers Der NRW-Spitzenkandidat Jens Geier (SPD) machte jetzt in Moers am Grafschafter Gymnasium Station, um mit rund 20 Jugendlichen über die anstehende Europawahl zu diskutieren.

Ein Umstand, der dem Gast Spaß machte. Jens Geier gab sich als Profi, der weiß, was Jugend bewegt. Welche Erfolge schätzt der Mann aus Brüssel, welche zählt er zu den Misserfolgen?, so eine der Fragen. „Erfolg ist für mich, dass wir seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges in Frieden leben“, so Geier. Weniger erfolgreich das Bestreben, auf europäischem Boden einheitliche landwirtschaftliche Reformen durchzuführen, da jedes Land unterschiedliche Wirtschaftsziele verfolgt. Naturgemäß nahm die Diskussion um den Brexit, die Digitalisierung wie auch die Flüchtlingskrise einen größeren Raum ein. Wichtig war den Schülerinnen und Schülern die Brexit-Einschätzung des EU-Parlamentariers zu erfahren. „Die Briten wissen nur, was sie nicht wollen“, so Geier. Der achtmalige, vergebliche Versuch, einen Austritt zu bewerkstelligen, spräche für sich. „Ich glaube, dass sie gar nicht gehen. Ein Austritt hätte unglaublich viele Nachteile“, so seine aktuelle Einschätzung. „Aber die Briten halten den Betrieb eines europäischen Parlaments nicht auf.“