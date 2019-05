Arbeitsplätze am Niederrhein : Erstes Job-Speed-Dating in Industriehalle

Moers Im Ruhrgebiet ist das neue Format etabliert. Jetzt ist es auch am Niederrhein ein Angebot. Die Vermittlungsquote liegt bei bis zu 40 Prozent.

2017 feierte in der Duisburger Kraftzentrale im Landschaftspark Nord ein neues Format Premiere. In der Halle der Industriekultur kamen 750 Empfänger von Transferleistungen mit 80 Unternehmen in Kontakt. Die Jobcenter in Dortmund und Bochum übernahmen das Job-Speed-Dating an besonderen Orten der Industriekultur. Jetzt hat es den linken Niederrhein erreicht. Jetzt lud das Jobcenter Kreis Wesel zum ersten Job-Speed-Dating in eine Halle der Industriekultur am Niederrhein ein. 88 Empfänger von Transferleistungen kamen in der Location „Sammlerstücke“ im Eurotecgelände mit 26 Unternehmen in Kontakt.