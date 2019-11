Pogromgedenken in Moers : Foto der geschändeten Synagoge gefunden

Info

Gedenkgottesdienst Zum Jahrestag der Pogrome lädt die Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit zu einer Gedenkveranstaltung am Sonntag ein. Um 10 Uhr wird in der Evangelischen Stadtkirche ein Gottesdienst abgehalten. Er soll der Zerstörung und des Unrechts gedenken, das den Juden widerfahren ist. Im Anschluss geht es gemeinsam schweigend zum Mahnmal Synagogenbogen an der Dr-Hermann-Bähr-Straße zur Kranzniederlegung.