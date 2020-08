Kommunalwahl in Moers : Erster Schlagabtausch der Bürgermeister-Kandidaten

Moers Die Bewerber um das Bürgermeisteramt trafen sich zum Wahl-Talk am Bollwerk und erklärten, welche Themen ihnen mit Blick auf die Kommunalwahl im September besonders wichtig sind.

Christoph Fleischhauer (CDU), Ibrahim Yetim (SPD), Diana Finkele (parteilos, für die Grünen), Dino Maas (FDP), Claus Peter Küster (Grafschafter), Torsten Gerlach (parteilos) und Markus Helmich (parteilos): Diese sieben wollen den Chefsessel im Moerser Rathaus erobern oder verteidigen. Bevor die Kandidaten am kommenden Dienstag, 25. August, beim großen Kommunalwahl-Talk des Initiativkreises Moers und der Rheinischen Post im Berufskolleg Technik aufeinander treffen, präsentierten sie sich am Mittwochabend am Jugendzentrum Bollwerk. NRZ-Redaktionsleiter Matthias Alfringhaus und Sarah Dickel vom Bollwerk 107 führten durch den Abend, der coronabedingt unter freiem Himmel stattfand.

Themen waren unter anderem die Entwicklung des ehemaligen Finanzamtsgeländes – Diana Finkele sieht dort einen möglichen Standort für eine Hochschul-Dependance – und des Kastellplatzes, den Dino Maas am liebsten unbebaut lassen will, dessen Umgestaltung Amtsinhaber Christoph Fleischhauer hingegen als eines der wichtigen Projekte der nächsten Jahre sieht. Claus Peter Küster hob unter dem Stichwort „Bürgernähe“ die testweise bis Ende 2020 eingerichteten mobilen Bürgerservicestellen als eine der Errungenschaften der Grafschafter in der vergangenen Wahlperiode hervor, während Ibrahim Yetim die Wichtigkeit einer vernünftigen „Familien-Infrastruktur“ mit Kitaplätzen, Schulangebot, Kultur und ÖPNV betonte. Torsten Gerlach möchte das subjektive Sicherheitsgefühl der Bürger stärken und sprach sich für ein Ende der Nachtabschaltung aus, und Markus Helmich sieht Luft nach oben in Bezug auf eine erfolgreiche Wirtschaftspolitik.