Im Moerser Bollwerk Erster „Enni Comedy Salon“ des Jahres – das Programm

Den Schlusspunkt setzt der pubertäre Kleinstadtrapper Robert Alan, der eigenen Angaben zufolge in einer Hüpfburg zur Welt kam. Tragischer Singer-Songwriter in einer Großstadt, stiller Schlagzeuger in der Countryband seiner Eltern und großmäuliger Frontmann erfolgloser Indiebands: Klar, dass da am Ende nur noch die Musikcomedy bleibt. Seit ihm das Bafög-Amt geschrieben hat, dass es sein Geld zurück möchte, ist Alan unterwegs.