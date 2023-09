Berufskolleg für Technik in Moers Erste Schuleröffnung am Berufskolleg-Campus

Das erste Etappenziel am neuen Berufskolleg-Campus in Moers (BCM) ist erreicht: Am Freitag wurde der Neubau des Berufskollegs für Technik (BKT) feierlich eingeweiht. „Der Niederrhein Kreis Wesel investiert mit seinem bisher größten Bauprojekt knapp 139 Millionen Euro in die Zukunft. Der neue Berufskolleg Campus ist ein entscheidender Baustein für unsere fachlich und qualitativ hochwertige sowie richtungsweisende Ausbildungsstruktur in der Region“, sagte Landrat Ingo Brohl. „Von ihm profitieren sowohl Schülerinnen und Schüler als auch die lokale Wirtschaft nachhaltig.“ Brohl übergab das neue Berufskolleg für Technik (BKT) offiziell an den Schulleiter Peter Dischhäuser.