Im Moerser Freizeitpark Eröffnungstermin für neuen Skatepark steht

Der Bau des „Erlebnisort Freizeitpark“ geht in die zweite Runde. Kosten: 2,8 Millionen Euro. Was Besucher dort in Zukunft erwartet und wann der bereits fertiggestellte neue Skatepark öffnet.

01.03.2024 , 13:16 Uhr

Abkühlung an warmen Tagen bietet der Wasserwandler auf der Plaza. Foto: Förder Landschaftsarchitekten, Essen

Eine Runde Skaten, Abhängen auf der Plaza, Abkühlen unter dem Wasservorhang, abends dann auf der Tribüne ein Konzert auf der neuen Bühne erleben. Leckeres Essen und Getränke gibt es von Food-Trucks. So könnte im nächsten Jahr ein schöner Sommertag im Moerser Freizeitpark aussehen. Mit dem Start des zweiten Bauabschnitts des Projekts „Erlebnisort Freizeitpark“ schafft die Stadt Moers unter Federführung des Fachdienstes Freiraum- und Umweltplanung jetzt die Voraussetzung für ein solches Szenario. Plaza und ein Bühnenpodest werden bis Sommer 2025 gebaut, ebenso der sogenannte „Wasserwandler“, der aus circa vier Metern Höhe einen Wasservorhang oder Sprühnebel erzeugt. Abends soll die Beleuchtung für eine gemütliche Atmosphäre sorgen. Der Durchmesser der Fläche des Wasserwandlers auf dem Areal des ehemaligen künstlichen Sees beträgt rund 21 Meter. Dahinter entsteht die Infrastruktur für drei Food-Trucks. 22 neue Bäume werden gepflanzt, drei sind bereits in der Erde. Rund 2,8 Millionen Euro kostet der zweite Bauabschnitt als Baustein aus dem „IHK - moersKonzept I Masterplan Innenstadt“, das zu 80 Prozent vom Land gefördert wird. Mit dem Beginn des zweiten wird fast zeitgleich das Ende des ersten Bauabschnitts gefeiert. Die Spielplatzerweiterung mit neuen Spielgeräten war schon im Sommer fertig. Am Freitag, 22. März, gibt es nun ein Soft-Opening des Skateparks. Alle Elemente stehen zur Verfügung. Das Kinder- und Jugendbüro ist von 14 bis 17 Uhr vor Ort. Die große Eröffnungsparty folgt am Samstag, 4. Mai. Hier, teilt die Stadt mit, liefen die Planungen auf Hochtouren. Die Fußballfelder hinter dem Parkplatz könnten ab dann voraussichtlich auch genutzt werden. Derzeit, heißt es, müsse der Rasen noch anwachsen.

(juha)