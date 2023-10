Ex-Belvona-Häuser in Moers Keine Heizung, kein Warmwasser – Hausverwalter taucht erneut ab

Wie in einem schlechten Film müssen sich Mieterinnen und Mieter zweier Wohn- und Geschäftshäuser an der Bismarckstraße in Moers-Meerbeck mittlerweile vorkommen. Seit knapp einem Jahr kämpfen sie dafür, dass ihr Vermieter beziehungsweise die eingesetzte Hausverwaltung grundlegende Pflichten aus dem Mietvertrag erfüllt: die Zurverfügungstellung von Heizung und Wasser. Doch immer wieder gibt es Ärger. Kein Heizöl, unbezahlte Rechnungen beim Versorger Enni für Wasser und Gas, weit und breit kein erreichbarer Ansprechpartner für die verzweifelten Mieter – auch ein Wechsel der Hausverwaltung hat daran nichts geändert, ganz im Gegenteil.